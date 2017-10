Opnieuw meer leerlingen in Vlaamse Rand spreken thuis geen Nederlands

Het aantal leerlingen in de Vlaamse Rand dat thuis een andere taal spreekt dan het Nederlands stijgt ook dit jaar. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Vlaamse overheid. “We zitten nu met een percentage van 45,1% in het basisonderwijs en 48,3% in het secundair onderwijs van leerlingen die thuis geen Nederlands spreken”, zegt N-VA-volksvertegenwoordiger Willy Segers. “Op twee jaar tijd steeg hun aantal met twee procent. De stijging van het aantal leerlingen met een andere thuistaal van het Nederlands heeft volgens Segers twee belangrijke oorzaken: “Enerzijds heb je veel pendelende kinderen. Leerlingen die uit Brussel naar een school in de Rand gaan door het capaciteitsgebrek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Anderzijds heb je steeds meer inwoners in de Rand die thuis geen Nederlands spreken. Hen het Nederlands eigen maken, vergt extra middelen en inspanningen van scholen in de Vlaamse Rand. Laat de Week van het Nederlands een ideaal moment zijn om dat nog eens in de verf te zetten.,” besluit Segers.