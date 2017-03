Ouders kamperen al 5 dagen in secundaire school KTA Horteco in Vilvoorde

De opleiding 1B is er specifiek voor leerlingen die zich nog niet alle leerstof uit de lagere school hebben eigen gemaakt. Het is de eerste keer dat deze opleiding voor deze doelgroep georganiseerd wordt. Dit nadat verschillende ouders en CLB’s daarop hadden aangedrongen. Maar de school beschikt over slechts 12 plaatsen door een lokalentekort.

De vraag is duidelijk groter dan het aantal beschikbare plaatsen. Vooral de voorrangregels werken dit soort situaties in de hand. Zo zijn er slechts 3 plaatsen voor leerlingen die geen studietoelage krijgen en waarvan de moeder een secundair diploma heeft. “We moeten de regelgeving volgen. Die voorrangregels wil een goede sociale mix bereiken. Daar staan wij achter. Maar de vrije plaatsen per groep worden bepaald door de aanwezigheid van de verschillende leerlingengroepen in de al bestaande richtingen in Vilvoorde. Onze leerlingen komen van 179 gemeenten in Vlaanderen, omdat we specifieke richtingen aanbieden, daar veel in investeren en ook een internaat hebben. Het gaat dus om een ander leerlingenprofiel dan in de overige Vilvoordse scholen. Het is dan ook spijtig dat we veel ouders moeten teleurstellen. We zullen dit aankaarten op een hoger niveau, in de hoop volgend jaar een logischere verdeling te kunnen afspreken”, verduidelijkt directeur Wietse Coolen.

Het is de eerste keer dat er gekampeerd wordt om in te schrijven in KTA Horteco. De school zorgde voor onderdak, sanitair, internettoegang en een kampvuur. Voor leerlingen die in de richting 1A willen inschrijven, zijn er de komende weken nog genoeg plaatsen vrij. Die ouders worden aangeraden om niet te kamperen. (foto KTA Horteco)