Politie bestookt met vuurwerk tijdens illegale raveparty in Vilvoorde

In Vilvoorde werd vanmorgen rond 5u de politie bestookt met vuurwerk toen die een einde wilde maken aan een illegale raveparty op de Asiat-site. Als bij wonder raakte slechts 1 agent gewond.

De Asiat-site in Vilvoorde, die tot eind september fungeerde als opvangcentrum voor vluchtelingen, werd met oudejaarsnacht gekraakt door enkele feestvierders die er een illegale raveparty organiseerde. Die lokte vrij snel zo'n 800 à 1000 feestvierders. Gezien de grote opkomst besloot burgemeester Bonte (Sp.a) de party, waarvoor dus geen vergunning was aangevraagd, te gedogen. Maar met de initiatiefnemers werd afgesproken dat om 5u ’s morgens de muziek moest stilgelegd worden. Toen de politie rond dat tijdstip arriveerde, werden de agenten bestookt met vuurwerk en glazen flessen. Onmiddellijk werd versterking ingeroepen van de omliggende zones om de feestvierders uit elkaar te drijven. De schade aan de site is enorm, een persoon werd bestuurlijk aangehouden.

Ook op de Grote Markt in Vilvoorde was er enkele uren voordien een stevige vechtpartij tussen feestvierders. Verschillende personen werden opgepakt voor verstoring van de openbare orde. (foto archief RINGtv)