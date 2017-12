Provincieraad stemt motie voor eigen rechtbank in Halle-Vilvoorde

Halle-Vilvoorde beschikt sinds 2014 wel over een eigen parket maar heeft geen eigen rechtbank. Inwoners uit Halle-Vilvoorde zijn dus nog steeds aangewezen op de rechtbank in Brussel. In Brussel kampt het gerecht met een grote achterstand. Franstalige verdachten, vervolgd in Halle-Vilvoorde, kozen al langer de Franse taalrol maar blijkbaar hebben ook Nederlandstalige inwoners van Halle-Vilvoorde de weg gevonden naar de Franstalige kamers, geïnspireerd door een grotere kans op procedurele vertragingen, mildere straffen of een hogere kans op seponering.

De oproep tot een eigen rechtbank wordt nu ook gesteund door de provincie. Die keurde een motie goed die was ingediend door provincvieraadslid Jan Laeremans (Vlaams Belang). In een amendement bij de motie wordt er tevens voor gepleit om het nu al bestaande parket meer middelen te geven.

Ondanks de beperkte middelen van het parket Halle-Vilvoorde mogen de resultaten nu al gezien worden, zo staat in het amendement te lezen. De vervolgingsgraad in correctionele zaken is gestegen van 8 % naar 20 %. Ook in verkeerszaken is een stijging waar te nemen van 65 % naar 85 %. Het aantal vonnissen van de correctionele rechtbanken in dossiers van Halle-Vilvoorde is op een paar jaren gestegen van 1.500 naar 2.363.

De motie wordt nu bezorgd aan de voorzitters van het Vlaams en het Federaal parlement en aan de minister van Justitie.