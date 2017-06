Sanatorium Tombeek heropent na 30 jaar verval opnieuw de deuren

De eerste steen van het sanatorium Joseph Lemaire voor tuberculosepatiënten van Tombeek werd gelegd in 1936. Het werd ontworpen door de Brusselse architect Maxime Brunfaut in opdracht van de Prévoyance Sociale, de socialistische verzekeringsmaatschappij.

In 1989 soot het sanatorium, dat intussen was omgevormd tot een ziekenhuis, de deuren. Vanaf dan begon het gebouw te verkrotten ondanks de klassering in 1992. In 2009 kocht de NV Tombeekheyde het voormalige sanatorium. Het is nu grondig gerestaureerd met eerbied voor het oorspronkelijke ontwerp. Het heet nu Residentie Tombeekheyde en het is een woonzorgcentrum met 127 individuele kamers en 24 assistentiewoningen. “We zijn 2 jaar geleden beginnen restaureren met heel wat mankracht. Eind vorig jaar werd een eerste fase al afgerond, 51 kamers waren toen al klaar. En zo’n 3 maanden geleden werd ook de rest van de renovatie afgerond”, vertelt directeur Hans Janssoone van Residentie Tombeekheyde.

Maar ook wie niet zijn intrek neemt in het paleis op de heide kan er de sfeer gaan opsnuiven want het domein is en blijft voor iedereen toegankelijk. Bovendien opent er binnenkort een heuse brasserie op het gelijkvloers van het voormalige sanatorium en ook daar is iedereen welkom. Maandag wordt Residentie Tombeekheyde officieel ingewijd in aanwezigheid van Vlaamsé minister-president Geert Bourgois. Het was hij die in 2009, in de hoedanigheid van minsiter voor Onroerend Erfgoed de restauratiepremie van het voormalige sanatorium goedkeurde.