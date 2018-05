Schauvliege: “Rechtszaak tegen Brussel voor vervuiling Zenne geen goed idee”

Door de slecht onderhouden rioolcollector loopt er geregeld ongezuiverd water vanuit Brussel in de Zenne. “Een studie wijst uit dat gemiddeld 1 dag op de 2 een probleem stelt met waterkwaliteit in de Zenne. Dat is nefast voor de biodiversiteit en komt voornamelijk door een slecht onderhoud de voorbije tien jaar van de grootste riool van België,” aldus Nevens.

Nevens wil dan ook dat Vlaanderen naar het gerecht stapt en dwangsommen eist, zodat Brussel versneld werk maakt van het onderhoud. Maar minister van Leefmilieu Joke Schauvliege vindt dat geen goed idee. “In 2009 zijn we ook naar de rechtbank gestapt omdat er vanuit Brussel massaal veel water in de Zenne terechtkwam. Die rechtszaak loopt nog altijd, er is nog altijd geen uitspraak over. Ik denk dat een rechtszaak geen goed idee en op korte termijn geen oplossing biedt,” besluit de minister.”