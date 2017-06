Steeds meer kinderen in Vlaams-Brabant leven in kansarmoede

Steeds meer zeer jonge kinderen in onze provincie leven in kansarmoede. Dat blijkt uit de kansarmoede-index van Kind en Gezin die in 2016 in Vlaams-Brabant gestegen is met 0,8 procentpunt tot 8,05 %. Dat is echter nog steeds het laagste cijfer van Vlaanderen.

Kind en Gezin berekent jaarlijks aan de hand van 6 criteria de kansarmoedecijfers. Voor 2016 bedraagt die voor Vlaanderen 12,82%. Dat betekent dat bijna 1 op de 8 geboren kinderen zo goed als zeker in de armoede terecht komt. In Antwerpen ligt de index met 16,2% het hoogst, in Vlaams-Brabant bedraagt de index slechts 8%. (zie tabel hieronder) Toch zien we ook in onze provincie een forse stijging met 0,8%. Ter vergelijking: tien jaar geleden bedroeg de kansarmoede-index in Vlaams-Brabant slechts 3,3%. Ook in de andere provincies lag de kansarmoede-index 10 jaar geleden beduidend lager.

De toename is het grootst in de centrumsteden en de stedelijke rand rond Brussel. Daarnaast blijkt uit de cijfers van Kind & Gezin dat de kansarmoede groter is bij moeders met een andere nationaliteit. Zo had 66,6 % van de kinderen in Vlaams-Brabant die opgroeien in kansarmoede een moeder die bij haar geboorte niet de Belgische nationaliteit had. Daartegenover heeft 1 op de 3 kinderen in kansarmoede een Belgische moeder.