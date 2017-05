Tour de Geuze: “Lambiek heeft groot toeristisch potentieel”, zegt Weyts

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) heeft zaterdagmorgen in brouwerij Boon in Lembeek de aftrap gegeven voor de 10e editie van de tweejaarlijkse 'Toer de Geuze'. Een tiental lambiekbrouwerijen en geuzestekerijen uit het Pajottenland en de Zennevallei zetten dit weekend hun deuren open voor het brede publiek. Weyts beklemtoonde hierbij het toeristisch potentieel van deze authentieke lambiekbieren.

Voor het eerst in 20 jaar is de 'Toer de Geuze' een tweedaags evenement. Vandaag zaterdag zetten Boon, De Cam, De Troch, 3 Fonteinen, Lindemans, Oud Beersel, Tilquin en het bezoekerscentrum 'De Lambiek' in Alsemberg van 11 tot 19 uur de deuren open. Op zondag komen daar nog Hanssens, Timmermans en Mort Subite bij. Organisator HORAL (Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren) legt autocars in die bezoekers van de ene naar de andere vestiging brengen. Aan het vermelde bezoekerscentrum is een pop-up camping ingericht. Verwacht wordt dat dit evenement, dat het vakmanschap van deze lambiekbrouwers en geuzestekers in deze regio onder de aandacht wil brengen, meer dan 10.000 bezoekers op de been zal brengen.

Ben Weyts wees zaterdag op het grote toeristisch potentieel van dergelijke bierproducten om buitenlanders naar ons land te lokken. "We moeten met onze 4.500 brouwers en 105 brouwerijen onze Vlaamse troeven op vlak van eten en drinken meer uitspelen. Wat is er meer authentiek dan kriek en geuze met hun typische smaak en het fantastisch verhaal dat we hierover kunnen vertellen van spontane gisting in open lucht tot concurrenten die dankzij samenwerking hebben kunnen overleven. Als ik op missie ben naar het buitenland neem ik als geschenk steevast enkele flessen geuze mee", aldus de minister. Hij gaf zaterdag het startschot voor de 'Toer de Geuze' door in brouwerij Boon eigenhandig een vaatje met 5 jaar oude lambiek aan te slaan. (foto Persinfo)