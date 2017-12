Vlaams-Brabant stimuleert anderstaligen om kinderen in thuistaal voor te lezen

De provincie Vlaams-Brabant lanceert in samenwerking met de vzw Linc in de bibliotheken van Machelen, Ternat, Liedekerke en Beersel het project 'Thuis in taal'. Dat reikt anderstalige ouders een aantal hulpmiddelen aan om aan hun kinderen voor te lezen in de eigen thuistaal.

Sinds 2016 loopt het project ook al in Halle, Vilvoorde, Leuven en Diest. Het provinciebestuur liet uitleenbare koffers met voorleesmateriaal in andere talen zoals het Roemeens, Spaans, Portugees en Arabisch samenstellen. In de bibliotheek worden ook meertalige voorleesmomenten georganiseerd en voorleesworkshops voor de ouders en grootouders om hen te overtuigen in hun eigen moedertaal voor te lezen aan hun kinderen en kleinkinderen. Voorlezen is nuttig omdat het de taalontwikkeling, de concentratie en creativiteit bij kinderen stimuleert. Uit onderzoek blijkt dat men bij jonge kinderen het best voorleest in de taal die thuis gesproken wordt. Kinderen die hun thuistaal goed beheersen hebben het immers makkelijker om het Nederlands of een andere taal te leren.