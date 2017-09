Vlaanderen moet stoppen met Brussel binnen te vallen

Vlaanderen moet stoppen om met Vlaamse gewestborden stukken Brussels grondgebied in te palmen. Drie keer op rij werden die in Dilbeek blijkbaar met enkele honderden meters verplaatst richting Brussel. De Anderlechtse schepen van Openbare Werken Mustapha Akouz (PS) heeft het over ‘pesterijen, provocaties en Vlaamse annexatiedrang’.

Voor de Anderlechtse schepen Akouz is de maat vol. Toen hij donderdag naar eigen zeggen hoorde dat Vlaanderen op de Lenniksebaan (op de grens met Vlezenbeek en Sint-Anna-Pede) opnieuw de grens verlegd had richting Brussel, liet hij onmiddellijk de Vlaamse gewestborden verwijderen. “Vlaanderen moet begrijpen dat dit gevoelig ligt bij de bevolking. Vlaanderen zou ook op stelten staan mocht Brussel aan het Vlaamse grondgebied beginnen te knabbelen”, aldus Akouz in gesprek met De Standaard. De Anderlechtse schepen van Openbare Werken overweegt alvast om Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een factuur te sturen voor het verwijderen van de borden.

Volgens Wegen en Verkeer spelen er zeker geen politieke motieven. Wel werden er op de bewuste plek 3 keer op rij nieuwe borden geplaatst omdat ze keer op keer verdwenen waren. Intussen is dus duidelijk geworden waarom. Volgens Wegen en Verkeer is er op die locatie ook grote onduidelijkheid over de exacte ligging van de grens.