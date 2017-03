Vredegerechten Grimbergen, Leeuw en Kraainem gaan dicht

Ons land telde een zeer hoog aantal gerechtsgebouwen waaronder 187 vredegerechten. Eind 2015 werd al een eerste centralisering doorgevoerd waarbij nog 1 vredegerecht per kanton werd behouden. Daardoor verdwenen onder meer de vredegerechten van Herne en Overijse.

Dit jaar zal deze centralisering verder doorgevoerd worden. In eerste instantie zal het aantal loketten in de stedelijke kantons teruggeschroefd worden. In een latere fase zullen de kantons ook hertekend worden. Een betere geografische verdeling moet volgens bevoegd minister Koen Geens zorgen voor een betere verdeling van de werklast. Daardoor verdwijnen op termijn ook 34 vredegerechten of afdelingen ervan.

Onder meer het vredegerecht van Grimbergen, Sint-Pieters-Leeuw en Kraainem gaan dicht. Een concrete time van de sluiting wordt zo snel mogelijk meegedeeld.