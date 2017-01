Vrederechters Meise, Grimbergen en Leeuw vragen meer respect van Justitie

Er hangt dezer dagen een opvallende boodschap aan de ingang van het vredegerecht van Meise. De vrederechter raadt bezoekers ten stelligste af om het sanitair in het gebouw nog te gebruiken en dit om hygiënische redenen. De toiletten worden er sinds november niet meer systematisch gepoetst omdat er geen poetshulp meer is. Volgens de vrederechter getuigt dit van een gebrek aan respect door de federale overheidsdienst Justitie.

“Door een gebrek aan materiële ondersteuning kunnen we enkele essentiële basisvoorzieningen niet garanderen”, zegt vrederechter Rudy Verbeke. In Grimbergen en Sint-Pieters-Leeuw kampen ze met hetzelfde probleem. Sinds november wordt er dus niet meer systematisch gekuist in het vredegerecht van Meise. Dus zit er voor de rechter en het griffiepersoneel niet veel anders op dan zelf af en toe aan de slag te gaan.

Volgens de vrederechter heeft het niet toekennen van een poetskracht niet enkel te maken met beperkte financiële middelen van Justitie. “Een aangetekend schrijven en zes herinneringen negeren, heeft vooral te maken met wanbeheer”, aldus de vrederechter van Meise.