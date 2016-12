Wie baat in de toekomst dierenasiel Zemst uit?

De gemeente Zemst voert gesprekken met kandidaat-uitbaters voor het dierenasiel in deelgemeente Eppegem. Dat is opvallend want het asiel wordt momenteel nog uitgebaat door de vzw Dierenbescherming Zemst die zich niet zomaar uit het gebouw zal laten zetten. Volgens het gemeentebestuur worden in het asiel te weinig dieren opgevangen en geadopteerd.

In het dierenasiel van Zemst worden al sinds 2009 gevonden of verwaarloosde dieren opgevangen. Momenteel zitten er 14 katten, maar er is volgens de milieuvergunning plek voor minstens 30 poezen. Het gemeentebestuur heeft vragen bij de huidige werking van het asiel en voert zelfs gesprekken met nieuwe kandidaat-uitbaters. “We willen een doorstart omdat er op dit ogenblik te weinig rendement is, een te kleine doorstroming van katten bijvoorbeeld”, zegt Schepen van Dierenwelzijn Piet Van Grunderbeek

Jef Janssens van vzw Dierenbescherming Zemst is niet akkoord met die visie. Volgens hem is er wel voldoende rendement. “De werkelijke reden is het plezieren van politieke vrienden op kap van de dieren”, klinkt het hard. Desnoods komt het tot een rechtzaak, maar vertrekken wil Jef niet. Straks meer in ons nieuws.