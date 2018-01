Woelige info-avond uitbreiding luchthaven in Steenokkerzeel

In gemeenschapscentrum De Corren in Steenokkerzeel kregen de inwoners, net als die van buurgemeente Kortenberg, woensdagavond toelichting van Brussels Airport over de mogelijke uitbreidingsplannen van de luchthaven. Maar ook na de avond blijft de onduidelijkheid en, vooral, de ongerustheid. De avond verliep bijwijlen woelig.

Maandag lekte uit dat Brussels Airport, in het kader van haar ‘Strategische Visie 2040’, overweegt om landingspiste 25L te verlengen. Daardoor zouden, worst case scenario, 22 huizen verdwijnen en zou er een muur komen die 4 kilometer lang en 18 meter hoog is. Voor de woonkern Humelgem, deel van Steenokkerzeel, zou in dat scenario de klap het zwaarst zijn. Steenokkerzeels burgemeester Kurt Ryon (Klaver/N-VA) sprak in ons journaal maandag al van ‘een tweede Doel’.

De luchthavenuitbater kan niet op eigen houtje beslissen over het hoe en wanneer van de uitbreiding: de Vlaamse en federale overheden zijn daarvoor bevoegd. Dat de bezorgdheid bij de inwoners niettemin groot is, bleek tijdens de infosessie woensdagavond in het tot de nok gevulde Gc De Korren. Brussels Airport, dat de info-avond organiseerde, liet enkele experts aan het woord die presentaties van de mogelijke scenario’s voorstelden aan de honderden aanwezigen, maar geregeld kwamen er uit het publiek rumoerige reacties van verontruste inwoners. Na afloop leek de algemene teneur bij de inwoners van Steenokkerzeel vooral dat er nog maar weinig concrete info werd meegedeeld en dat de vele vraagtekens blijven.

Een reportage over deze woelige avond ziet u vandaag in ons nieuws.