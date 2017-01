Wordt Eternit uit Kapelle-op-den-Bos ook in beroep veroordeeld?

Vanochtend is voor Brusselse Hof van Beroep het proces begonnen van de familie van Françoise Jonkheere uit Kapelle-op-den-Bos. Zij, haar echtgenoot en 2 van haar zonen overleden aan de gevolgen van longvlieskanker veroorzaakt door de inademing van asbest. Eternit werd in 2011 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de familie maar het bedrijf tekende beroep aan.

Eternit werd in 2011 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 250.000 euro aan de familie van Françoise. Volgens de rechtbank van eerste aanleg kende Eternit de gevaren van asbest maar minimaliseerde het bedrijf die en bleef ze het product gebruiken. Eternit ging echter in beroep tegen het vonnis. De slachtoffers hopen alvast dat de rechtbank Eternit opnieuw zal veroordelen. “We zijn hier vandaag omdat mijn moeder het zwijggeld van 42.000 euro niet heeft aanvaard. Ik ben er zeker dat we verder kunnen gaan tegen Eternit. De vervuiler moet betalen en de slachtoffers moeten betere compensaties krijgen", aldus Eric Jonckheere, zoon van Françoise Joncheere. Met ‘zwijggeld’ bedoelt Eric Jonckheere de schikking die Eternit de asbestslachtoffers voorstelde zolang ze maar geen proces begonnen.

De echtgenoot van Françoise Jonckheere werkte zijn hele leven lang voor Eternit in Kapelle-op-den-Bos. In 1987 bezweek hij aan longvlieskanker. De familie Jonckheere woonde in de onmiddellijke omgeving van de fabriek. In 2000 kreeg Françoise dezelfde ziekte, het was toen dat ze besloot om Etrenit voor de rechter te dagen. Na haar overlijden zetten de vijf zonen de rechtszaak verder. Ondertussen overleden twee van hen aan dezelfde vorm van kanker. Het arrest in de zaak Jonckheere tegen Eternit wordt uitgesproken op 14 maart.

Enkele tientallen familieleden, vrienden en sympathisanten van asbestslachtoffers voerden voor de aanvang van het proces een actie aan het justitiepaleis in Brussel.