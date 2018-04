Zaventem plaatst overlastcamera’s

Big Brother is watching de inwoners van Zaventem. De gemeente koopt vier van mobiele camera's aan die normaal gezien over een maand in gebruik genomen kunnen worden. De kostprijs bedraagt in totaal 36.000 euro. "De aanleiding om ze te installeren is dat we er zo stilaan genoeg van hebben dat men hier komt storten op plaatsen waar het niet mag, maar ook dat we mensen hebben die aan vandalisme doen her en der in de gemeente", zegt burgemeester Ingrid Holemans. Zeker sluikstorten is een alsmaar weerkerend probleem in Zaventem. Nog geen twee weken geleden moest een immens sluikstort van meer dan 12 ton afval opgeruimd worden in Sint-Stevens-Woluwe, aan de rand van een woonzone vlakbij de E40. Omdat het probleem van sluikstorten zich vaak verplaatst, zijn het geen vaste maar mobiele camera's. "De camera's zullen geplaatst worden op plaatsen die risicohoudend zijn", aldus nog Holemans.