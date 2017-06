Zaventem wil niet dat landbouwgebied wordt omgezet in woongebied

Eind april ontving het gemeentebestuur een schrijven van de Vlaamse overheid waarin een ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd werd dat voorziet in de omzetting van 5.000m² landbouwgebied naar woongebied. Het gaat om terreinen ter hoogte van de straat Tiendeschuurveld. Maar Zaventem heeft laten weten dat de gemeente niet akkoord gaat. “We wensen als gemeente immers onze open ruimte, in dit geval het Woluweveld, maximaal te vrijwaren van bebouwing. We wensen ook het structuurplan te respecteren zoals het werd goedgekeurd”, reageert burgemeester Ingrid Holemans. “De omzetting is een gevolg van een procedure met de eigenaar, waarbij een schadevergoeding betaald moest worden. De grond was immers eerder door de Vlaamse overheid van woongebied naar landbouwgebied omgezet. Nu blijkt de Vlaamse overheid dit principe niet langer na te komen. Dergelijke handelwijze is voor ons onaanvaardbaar“, aldus Holemans.

Zaventem voelt zich gesterkt door het advies van de SARO (Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening). Dat zegt dat het initiatief louter is ingegeven vanuit een financiële beweegreden en dus geen ruimtelijk motief inhoudt. Voorts oordeelt SARO dat een dergelijke aanpak niet getuigt van zorgvuldig bestuur. “Wij stellen hierbij duidelijk dat de gemeente zich, net zoals de SARO, verzet tegen dit initiatief van de Vlaamse overheid. Conform de procedure zal nu een openbaar onderzoek georganiseerd worden door de Vlaamse overheid, zodat nu ook burgers en organisaties inspraak krijgen. We hopen als gemeente dan ook gesterkt te worden door het openbaar onderzoek, om dit gebied alsnog te vrijwaren“, aldus nog Holemans.