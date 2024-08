Nieuwe beweging 1830-1831 wil alternatief zijn voor traditionele partijen in Machelen: “Het is nu of nooit”

Met de nieuwe ‘sociaal maatschappelijke beweging’ 1830-31 - een verwijzing naar de postcodes van Machelen en deelgemeente Diegem - komt er nu toch extra pigment in het anders eerder schrale politieke landschap in Machelen. Initiatiefnemer Danny Gooris zat eerder als onafhankelijke in de gemeenteraad voor het kartel Samen Vooruit. Omdat hij voortdurend zijn eigen koers voer en dat ook in zijn stemgedrag liet doorsijpelen werd de Diegemnaar in oktober vorig jaar uit de partij gezet. Hij bleef wel verder zetelen.

Nu komt hij dus met een gloednieuw initiatief op de proppen. Gooris benadrukt dat 1830-1831 een beweging is voor mensen die verandering willen zien en uitdragen. “Veel inwoners kunnen zich niet vinden in het huidige beleid van de gemeente. Wij bieden een partij-onafhankelijk alternatief voor het traditionele en partijpolitieke systeem dat niet meer van deze tijd is.”

Innovatie en burgerparticipatie staan dan ook centraal in het programma. “Wij luisteren naar de stem van de inwoners, en niet enkel voor de verkiezingen, maar de volle zes jaar. Met een burgerinspraakplatform willen we echte inspraak en participatie realiseren.”

Standpunten

1830-1831 heeft duidelijke standpunten over verschillende lokale kwesties. “We pleiten voor een bouwstop om de groene zones in onze gemeente te beschermen en duurzame huisvesting te garanderen. Het is tijd dat er iemand ‘stop’ zegt tegen de vele nieuwe bouwprojecten. Het huidige bestuur heeft plannen voor 8.000 extra wooneenheden te bouwen in de komende 10 jaar. Waarom en voor wie? Tegen 2040 vraagt Vlaanderen aan de gemeente Machelen om 3.500 extra inwoners te kunnen huisvesten. Waarom wil onze gemeente dan 18.000 nieuwe inwoners verwelkomen tegen 2034?”

Gooris haalt ook de heikele kwesties rond onderwijsplaatsen en kinderopvang aan. “Onze gemeente scoort hier heel slecht en kampt met één van de grootste tekorten in Vlaanderen. 1830-31 zal streven naar meer opvangplaatsen voor onze kinderen, en ervoor zorgen dat kinderen ook in eigen gemeente een volledige opleiding kunnen volgen in het secundair. Vandaag moeten de 95% van kinderen die in het secundair zitten via openbaar vervoer of worden ze gebracht door ouders naar scholen in de verschillende gemeenten en omstreken.”

Ook veiligheid is een belangrijk thema voor 1830-1831. “We willen investeren in meer politie en gemeenschapswachten om de veiligheid te waarborgen.”

"Nu of nooit"

Gooris roept de inwoners van Machelen op om zich aan te sluiten bij de beweging die met Danny Gooris, Dieter Imbrechts, Anaïs Abid, Brigitte Van De Velde, Kevin Van Hove, Dennis Dubuc en Annemie Pieters voorlopig zeven kandidaten telt. “Wij willen als ‘underdog’ onze inwoners een waardig en positief alternatief willen aanbieden. Aan hen om te beslissen of dit een succes kan worden of niet. ‘Nu of nooit’ is meteen ook onze slagzin.