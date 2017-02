Basisschool Sint-Victor Beersel getransformeerd tot museumschool

De vrije bassischool Sint-Victor in Beersel werd twee weken lang getransformeerd tot een museumschool. Vanmiddag worden de klaslokalen, die de voorbije weken dienst deden als kunstateliers, opengegooid voor het grote publiek. Vanavond worden de kunstwerken die de leerlingen maakten, ook geveild.

Onder de noemer 'Ik kunst , jij kunst , SVB kunst' startte de basisschool Sint-Victor twee weken geleden met een uniek kunstproject. In samenwerking met Museum@school werd de school omgebouwd tot een groot museum en werden de kleuters en de leerlingen van de lagere school twee weken lang ondergedompeld in de wereld van de kunst. Via verschillende workshops proefden ze van de verschillende kunststromingen zoals renaissance, kubisme, popart en expressionisme. Ze bezochten ook de ateliers van kunstenaars en gingen met hen creatief aan de slag.

Het resultaat van hun inspanningen kan je vrijdag tussen 15u en 18u bewonderen. Een uitgestippeld parcours loodst kinderen, ouders en familieleden doorheen het schoolmuseum. Om 17u start een kunstveiling waarbij 16 artistieke groepswerken geveild worden. De opbrengst wordt geïnvesteerd in een nieuw project dat volgend jaar zal gerealiseerd worden.