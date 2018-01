Fraude op Gooiks gemeentehuis? Parket start onderzoek

Audit Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid dat de Vlaamse administratie en lokale besturen doorlicht, heeft het parket een dossier overhandigd over de gemeente Gooik. Het dossier komt er na een "forensische doorlichting van het aankoop-en contractbeheer van leveringen en diensten" in de Pajotse gemeente.

Audit Vlaanderen lichtte een reeks gemeenten door inzake aankopen en aanbestedingen. Als er onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt een forensische audit opgestart. Indien het administratief onderzoek uitwijst dat er mogelijk misdrijven zijn gepleegd, wordt het parket ingelicht en krijgt ook de cel corruptiebestrijding van de federale politie een exemplaar van het auditrapport.

Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat de zaak wordt onderzocht. “We hebben inderdaad een dossier ontvangen. Zoals steeds zal worden onderzocht of er sprake is van een misdrijf”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

De gemeente is al langer op de hoogte: in februari 2017 werden het rapport van Audit Vlaanderen en de vorderingen rond de interne controle besproken op de gemeenteraad. Opvolging en resultaten van de forensische audit werden op de volgende gemeenteraden ‘met gesloten deuren’ behandeld.

Burgemeester Michel Doomst (CD&V) relativeert: “We nemen de zaak uiteraard wel ernstig en volgen het op. Maar het gaat om interne personeelsdossiers waarover we in het belang van de personen niet veel mogen zeggen. Dat is zo wettelijk afgelijnd. Het gaat over administratieve procedures en of de letter van de wet daarbij is gevolgd. We zijn al maanden bezig alles uit te pluizen. Ik heb de indruk dat het niet zo zwaar weegt.”

Oppositiepartij N-VA heeft het er moeilijk mee dat het tuchtonderzoek door de burgemeester zelf werd gevoerd. “Hierbij werd de verantwoordelijkheid van het schepencollege niet onderzocht. Nochtans zijn zij collegiaal verantwoordelijk voor alle beslissingen die ze nemen. De feiten die onderzocht werden door Audit Vlaanderen maken daar deel van uit.” N-VA Gooik zal dan ook aan de gouverneur vragen het tuchtonderzoek opnieuw te laten voeren en de verantwoordelijkheid van het schepencollege te onderzoeken.

In november leidde een doorlichting van Audit Vlaanderen en een onderzoek naar mogelijke fraude in gemeentelijke bouwdossiers ook al tot ophef in Meise.