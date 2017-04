Minister Geens verduidelijkt de rechtstaat voor leerlingen Sint-Martinus Asse

Hoeveel gevangenen zitten er in onze gevangenis? Kan je als 17-jarige ook een proces als volwassene krijgen? Hoeveel gevangenen komen er dagelijks bij? … Geen vraag was te moeilijk of teveel voor minister van Justitie Koen Geens. Hij wil met deze lezingen aan jongeren het systeem van de rechtstaat en het gevangeniswezen uitleggen. Het is volgens de minister ook belangrijk om hierover met hen in dialoog te treden. “Het is belangrijk om jongeren die op de drempel staan van volwassenheid, te leren zien wat justitie is, wat een rechtstaat is, wat het gevangeniswezen is. Ik probeer hen ook duidelijk te maken dat alle zaken die zij evident vinden, moeten koesteren. Ik heb het dan over vrijheid, recht, eigendomsrecht, privacy, recht op het eigen lichaam, integriteit van dat lichaam, enzovoort”, aldus minister Geens. Of de leerlingen er iets van opgestoken hebben zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.