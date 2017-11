Oprichting Huis van het Kind in Liedekerke

Het Huis van het Kind in Liedekerke is een samengaan van het Sociaal Huis en het consultatiebureau van Kind & Gezin. “Het Huis van het Kind komt er op advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)”, zegt LOK-voorzitter Dries Vandermeersch. “Daarin zetelen diverse partners: scholen, leden van oudercomité’s, naschoolse kinderopvang, onthaalouders, Kind & Gezin … Het Huis van het Kind wil preventieve gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning en spel- en

ontmoetingsmomenten bieden. Het zal zich ontpoppen tot dé informatie- en ontmoetingsplaats voor ouders, grootouders, opvoeders, kortom voor iedereen die op zoek is naar informatie, ondersteuning of advies over opvoeding, ontwikkeling, activiteiten en noem maar op.”

Debat over rechten van het kind

Vandaag is het de Dag van de Rechten van het Kind en daarom organiseert het Huis van het Kind in Liedekerke een debat over het thema. Niet alleen de volwassenen komen aan het woord, ook heel wat kinderen nemen het woord. Zij kunnen hun wensen of bezorgdheden uiten aan het adres van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen en hem een vraag stellen. De resultaten van die vragenronde worden meegenomen in het aanbod en de werking van het Huis van het Kind.