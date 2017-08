Wat deed spilfiguur aanslag Barcelona in Vilvoorde en Diegem?

Wat deed de spilfiguur van de aanslag in Barcelona in Vilvoorde en Diegem (Machelen)? Dat is een vraag waar het gerecht een antwoord probeert op te formuleren.

Abdelbaki Es Satty werd vorige week gevonden onder het puin van een woning in Alcanar (Spanje). Hij is een van de leden van de terreurcel die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslagen in Barcelona en Ramblas. Vermoed wordt dat de plannen voorbereid werden in de woning in Alcanar. Daar stonden 120 gasflessen opgeslagen die vermoedelijk gebruikt zouden worden bij de aanslagen. Maar toen de woning ontplofte, zijn de terroristen overgeschakeld naar een plan B. Drie leden van de terreurcel zijn nog voortvluchtig, 4 zijn opgepakt en vijf zijn overleden. Onder hen dus ook Abdelbaki Es Satty.

Burgmeester Bonte (Sp.a) bevestigde zondag reeds dat de man vorig jaar in Vilvoorde vertoefde. (Lees ook: ‘Burgemeester Bonte bevestigt dat brein achter aanslagen in Vilvoorde verbleef). Maar Abdelbaki Es Satty zou ook in Diegem gesignaleerd zijn. Daar zou hij in januari 2016 aangeklopt hebben bij moskee Youssef. Volgens sommige kranten zocht hij hier werk als imam omdat hij geen toekomst meer zag in Spanje. Daarop heeft de moslimgemeenschap zelf de politiezone VIMA (Vilvoorde-Machelen) gecontacteerd om meer over hem te weten te komen. Abdelbaki Es Satty stond in ieder geval niet bekend als geradicaliseerd. Mogelijk is hij ook langs geweest bij moslimgemeenschappen in Brussel. Vraag is of hij effectief op zoek was naar werk. Of zocht hij in Vilvoorde en Diegem jongeren om zijn terreurplannen te kunnen uitvoeren?

Hij stond nergens ingeschreven en had geen verblijfsvergunning bij de Dienst Vreemdelingen aangevraagd. Maar dat was ook niet nodig. Met een Schengenvisum kon hij immers vrij reizen.

Vermoed wordt dat hij van januari tot maart 2016 in ons land vertoefd heeft. Een opmerkelijke timing. Op 22 maart vonden immers ook de bloedige aanslagen plaats in Zaventem en Brussel. Volgens de Spaanse media duikt zijn naam ook op in een dossier rond de aanslagen van 11 maart 2004 in Madrid. Zo werden documenten van Es Satty gevonden tijdens een huiszoeking in de woning van een van de hoofdverdachten.