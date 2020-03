Federale overheid verstrengt opnieuw coronamaatregelen

De federale overheid verstrengt opnieuw de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Zowat alle winkels in het land moeten vanaf morgenmiddag 12 uur de deuren sluiten. De politie wordt ingezet opdat de bevolking en bedrijven de maatregelen zou naleven. De maatregelen blijven van kracht tot en met 5 april.

De federale overheid spreekt nog niet over en lockdown, maar het publieke leven valt zo goed als stil. Alleen voedingswinkels, supermarkten, apotheken, banken en krantenwinkels mogen open blijven. In die winkels mag je maar 30 minuten blijven en mag er maar één klant per tien vierkante meter aanwezig zijn. Nachtwinkels mogen openblijven tot 22 uur, restaurants en cafés moeten hun buitenmeubilair binnenhalen. Alle andere winkels moeten dicht. Afhaalmaaltijden en leveringen aan huis blijven wel toegestaan.

Telewerk wordt de norm

Kappers mogen openblijven, maar mogen maar één klant per keer in het salon binnenlaten. Ook de openbare markten worden verboden. Bedrijven moeten werknemers via telewerk aan het werk zetten waar dat kan, ongeacht de grootte van het bedrijf. Bedrijven waar dat niet mogelijk is, mogen open blijven op voorwaarde dat de regels voor 'social distancing' gerespecteerd worden. Bedrijven die de maatregelen overtreden en werknemers onnodig naar het werk laten komen, riskeren zware boetes of zullen verplicht worden om te sluiten.

Wandelen en sporten mag, maar niet in groep

Mensen zullen ook nog buiten kunnen wandelen, joggen en fietsen. Dat wordt zelfs aanbevolen door de overheid. Sporten of zich verplaatsen in groep mag niet meer. Alleen huisgenoten zullen je mogen vergezellen. Alle samenscholingen worden verboden. De bevolking wordt gevraagd thuis te blijven, maar het is wel toegestaan om de woning te verlaten voor noodzakelijke verplaatsingen: bijvoorbeeld om naar de apotheek te gaan of eten te kopen.

De maatregelen in de scholen blijven onveranderd. Ook de crèches blijven open. De politie wordt bevoegd om de verstrengde maatregelen van kortbij op te volgen. De gemeente kan ook GAS-boetes uitschrijven.

"Ik weet dat wat ik vraag moeilijk is, maar de maatregelen zijn essentieel gezien de evolutie van de huidige toestand in ons land. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar”, besloot premier Sophie Wilmès (MR) de persconferentie.