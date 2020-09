Nieuwe toolbox om Nederlands te stimuleren in de kinderopvang

De provincie Vlaams-Brabant wil ook bij heel jonge kinderen de kennis van het Nederlands stimuleren. Daarom lanceert de provincie een toolbox die begeleiders in de kinderopvang helpt om op een speelse manier de kennis van onze taal uit te breiden. Het kinderdagverbljf De Kikker in Vilvoorde mocht als eerste met de toolbox aan de slag.

Er zijn al heel wat initiatieven om in het kleuter- en basisonderwijs het gebruik en de kennis van het Nederlands te verhogen. Toch vindt het provinciebestuur dat het nog beter kan en vooral op een nog jongere leeftijd. Vandaar het initiatief om een toolbox te introduceren in kinderdagverblijven.

Bart Nevens (gedeputeerde Vlaams Karakter): “Als we de cijfers zien, dan merken we dat 70 % van de kinderen in Vilvoorde het Nederlands niet als moedertaal heeft. Je kent het spreekwoord ‘jong geleerd is oud gedaan’. Daarom willen we vanaf de kinderopvang inzetten op taalstimulering.”

De KU leuven ontwikkelde de toolbox: een handig pakket van affiches met tips, steekkaarten met daarop suggesties voor oefeningen en taalspelletjes, allemaal op maat van een kinderdagverblijf.

Ellen Smits (CTO-KU Leuven): “We hebben met de toolbox gefocust op de routines die er zijn. Een kinderdagverblijf hangt aan elkaar van routines en dat zijn momenten waarop je heel goed taal kan stimuleren. We hebben een pak tips klaar.”

De toolbox kost 20 euro en kan worden besteld via de website van de provincie Vlaams-Brabant.

Wat de medewerkers van De Kikker in Vilvoorde vinden van de toolbox zie je in ons nieuws.