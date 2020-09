Organisatoren tevreden over De Gordel 2020

Organisatoren vzw ‘de Rand’ en Flanders Classics zijn tevreden over De Gordel 2020. “De cijfers zijn niet volledig, maar op basis van de QR-codes zitten we aan meer dan 7.500 deelnemers. Al zullen het er nog meer zijn”, zegt Jo Van Vaerenbergh van vzw ‘ de Rand’.

Zachte temperaturen, een licht windje en een staalblauwe hemel. Het was gisteren het perfecte weer om te wandelen en te fietsen. Dat merkten ook de organisatoren van De Gordel 2020. “We zitten momenteel aan 7.500 deelnemers, maar denken dat het er meer zullen zijn. Het kan zijn dat een gezin maar één keer de QR-code gescand heeft, maar met vier of vijf is gaan wandelen of fietsen”, zegt Jo Van Vaerenbergh, directeur van vzw ‘de Rand’. “Ook de Strava-challenge zijn we nog aan het tellen. We waren totaal verrast door het aantal aanmeldingen, zo’n 85.000. Het betekent dat we toch op de sympathie van de burger hebben kunnen rekenen.”

Die 85.000 aanmeldingen wil volgens Van Vaerenbergh wel niet zeggen dat ze allemaal de challenge zijn aangegaan. “Het is nog kijken hoeveel dat er precies zullen zijn, maar ik denk dat De Gordel-community toch wel groter is geworden de voorbije week”, aldus Van Vaerenbergh. “Ik heb ook gemerkt dat we gisteren aanwezig waren in de Vlaamse Rand. Dat stemt mij tevreden. Zeker met het feit dat er geen kinderanimatie en optredens waren, die doorgaans het meeste publiek aantrekken, ben ik tevreden met het resultaat.”