TUINHIEREN Afl 9 - 'Renovatie' van een plantenborder (3)

In deze aflevering zijn we aan de derde en laatste stap gekomen van onze plantenborder: het aanplanten van heesters, helemaal achteraan om meer structuur en hoogte, zeg maar een ‘arena’-effect, te bekomen. We kozen voor een groepje lekker geurende seringen.

Deze planten worden vrij hoog, dus respecteer de plantafstand en vooral de manier van planten bepaalt het succes of… het falen. Dus een goede voorbereiding is noodzakelijk.

Het plantgat moet ruim genoeg zijn: minstens 2 keer zo groot zijn als de pot van de heester die je wil planten. Maak ook de bodem van de put goed los zodat de wortels kunnen doorgroeien. Als extra steun voegen we nog wat grondverbeteraar toe aan de bodem van de put, maar ook aan de aarde rond het plantgat.

De wortels van de plant zijn al flink gegroeid in de pot, wat heel goed is, maar ze zitten zo vast dat ze het moeilijk zullen hebben om uit te groeien. Klein trucje: de wortels wat uit elkaar trekken.

Ziezo: de heester kan in het plantgat! We vullen de zijkanten aan met de aarde waaraan we ook wat bodemverbeteraar hadden toegevoegd en we drukken lichtjes aan met de tippen van de voet zodat de wortels meteen contact maken met de grond. Als het te droog is mag je wat water geven, maar meestal is dat niet nodig in het najaar.