Vrijwilligers planten 22.000 bomen, Hallerbos tien voetbalvelden groter

De bosplantactie maakt deel uit van Plan Boommarter. Dat plan moet de natuurgebieden in Halle beter met elkaar verbinden en versterken. De voorbije jaren is er daardoor zo'n 10% groen bijgekomen in Halle, tot zo’n 622 hectare. De voorbije dagen zijn daar nog eens 5 hectare bijgekomen. Het Agentschap Natuur en Bos verwief in 2017 een akker van ongeveer 10 hectare grenzend aan het Hallerbos in de richting van Maasdalbos en Lembeekbos. Op die akker zijn deze week 22.000 bomen gepland.

Het Plan Boommarter riep de voorbije weken mensen op om vrijwillig een boom te komen planten. Ongeveer 1.000 vrijwilligers en 1.000 Halse schoolkinderen hebben antwoord gegeven aan de oproep. De bosplantactie werd vandaag bijgewoond door meter van het project Roos Van Ackers en de Vlaamse ministers Ben Weyts en Koen Van den Heuvel.

“Het verbinden van groen- en bosgebieden in Vlaanderen is de manier bij uitstek om de versnippering van het landschap tegen te gaan en terug samenhangende groene zones te creëren. Bovendien tonen recente studies aan dat jonge bomen ook tijdens hun eerste decennia veel koolstof uit de lucht halen. Door meer bomen te planten dragen we dus bij aan gezondere lucht. Bovendien vermindert natuur stress en stimuleert het om meer te bewegen,” besluit Vlaams minister van Natuur Koen Van den Heuvel.

Foto: Mozkito