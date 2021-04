Eind dit jaar wil de Vlaamse Regering een belangrijke knoop doorhakken over de herinrichting van de Ring rond Brussel. Voor het noordelijke deel tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe liggen nog drie alternatieven op tafel. Tegen het einde van het jaar wil de Vlaamse Regering uitmaken welk alternatief het verkiest: het aantal weefbegingen op de Ring verminderen door op- en afritten af te sluiten of te combineren, door parallelbanen aan te leggen of een combinatie van beide.

Belangrijke stap in herinrichting Ring rond Brussel: “Nog drie alternatieven op tafel”

Het grote probleem met de Ring vandaag is de vele op- en afritten die op korte afstand van elkaar liggen. Dat veroorzaakt veel weefbewegingen, met incidenten tot gevolg. De voorbije jaren bekeken verschillende partners zeven alternatieven voor de herinrichting van het noordelijke deel van de Ring. Dat aantal is nu herleid naar drie.

“Een eerste mogelijkheid is om bestaande op- en afritten te schrappen of te combineren zodat er een minder snelle opeenvolging is”, zegt Marijn Struyf van De Werkvennootschap. “Een andere mogelijkheid is om parallelle structuren aan te leggen zodat doorgaand en lokaal verkeer gescheiden wordt. Op de doorgaande Ring kan je dan enkel aan de grote verkeerswisselaars wisselen. De parallelbanen zouden dan aan beide kanten van de Ring liggen.”

Een derde alternatief is een combinatie waarbij er zowel parallelbanen komen, maar ook op- en afritten gecombineerd of gesloten worden. “De Werkvennootschap en het Departement Omgeving onderzoeken nu verder samen met alle stakeholders de oplossing. Eind dit jaar willen we een voorkeursalternatief aanduiden”, meent Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters.

De komende maanden worden verschillende informatiecampagnes opgestart. Bedoeling is om de ruimtelijke uitvoeringsplannen in de tweede helft van volgend jaar voor te leggen aan de Vlaamse Regering.