Boeren blokkeren nu ook distributiecentra Colruyt: "Aantonen dat voedsel zonder landbouwers geen evidentie"

Heel wat protesterende boeren trokken vandaag met hun tractoren richting Brussel, om te protesteren aan de Europese top die daar wordt gehouden. Maar ook warenhuisketens zijn een geliefd doelwit. Zo is ook Colruyt Kop van Jut. Boeren blokkeren in ons land drie distributiecentra van de Halse warenhuisketen: twee in Wallonië en sinds gisteravond ook opnieuw dat van Halle.

Het distributiecentrum Dassenveld in Halle. Van hieruit verdeelt Colruyt verse en diepvriesproducten naar de warenhuizen. Maar sinds 18 uur gisterenavond kan niets er nog in of uit. “We blokkeren vrachtwagens die willen vertrekken,” licht landbouwer Bert Felix uit Beersel toe. “We willen ervoor zorgen dat de rekken in winkels minder gevuld zijn. Vandaag is voedsel een evidentie. Maar als er morgen geen landbouwers meer zijn, is dat geen vanzelfsprekendheid meer. Daarmee willen we de burgers vandaag confronteren.”

Stikstof, strenge Europese wetten, een groot prijsverschil tussen het product van de boer en dat in de rekken, en het feit dat Colruyt sinds enkele jaren zelf landbouwgrond opkoopt om er gewassen op te telen; het komt allemaal samen in één grote boerenwoede.

Colruyt laat weten dat er in de winkels nog voldoende voorraad is, maar dat tekorten op termijn onvermijdelijk zijn. Sectorfederatie Comeos wijst dan weer op het gevaar voor voedselverspilling, als de producten niet in de rekken geraken.