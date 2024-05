Burgemeester Hans Bonte: “Blijft Vilvoorde een Vlaamse stad of wordt het opgeslorpt door Brussel?”

De vraag van Vilvoorde om erkend te worden als centrumstad én de vraag van onze hele regio om Halle-Vilvoorde te erkennen als centrumregio is oud nieuws. Maar een studie van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Rutten rond de mogelijke hervorming van het Gemeentefonds is voldoende reden om de kwestie weer op tafel te leggen, vindt burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte.

“Ik ben absolute aanhanger van het feit dat de regio rond de hoofdstad - en bij uitbreiding - volledig Halle-Vilvoorde extra ondersteuning genieten, net zoals de regio’s elders in het land zoals de kustregio’s kan werken met specifieke uitdagingen en specifieke middelen”, klinkt het. “Neem nu de 13 centrumsteden zoals Leuven, Aalst, Kortrijk of Brugge, zij krijgen beduidend meer geld, maar ik denk dat Vilvoorde grotere uitdagingen heeft dan die steden.”

Een grotere ondersteuning is nodig om de problemen rond onderwijs en kinderopvang aan te pakken. “Binnen dit en vijf jaar is 60 tot 70 procent van de Vilvoordenaars van allochtone afkomst. Hen integreren wordt een gigantische uitdaging”, weet Bonte. “We investeren veel in taal, maar taal dient tot niets als de kinderen naar Brusselse scholen moeten blijven gaan of als er geen kinderopvang is. Hetzelfde rond werkloosheid: je hebt heel wat mensen die willen werken en opleidingen volgen, maar finaal niet aan de slag geraken omdat er geen betaalbare kinderopvang is.”

Volgens Bonte staan de nieuwe Vlaamse en federale regering voor een belangrijke beslissing. “Zonder extra ondersteuning stevent Vilvoorde af op een onomkeerbaar identiteitsverlies als Vlaamse stad en zal het de facto integraal deel uitmaken van de feitelijke Brusselse leefwereld”, is de burgemeester scherp. “Alle Vlaams-Brabantse politieke kopstukken zouden zich onomwonden moeten uitspreken over de erkenning als centrumstad. Op deze manier zou het voor de kiezer in elk geval duidelijk zijn wie de leefbaarheid in de regio echt verdedigt.”