Bijna drieduizend leerlingen van de tweede en derde graad lager onderwijs ruilden de schoolbanken vanmiddag in voor School Rock Affligem; een stevig feestje in de Bellekouterhal. Of het kleine broertje van Rock Affligem, zeg maar. Speciaal voor hen werd er een gigantische fuifzaal, mét DJ en live optredens in elkaar gestoken.