Gemeentebestuur haalt in haar advies landbouwgrond en woonzones uit natuurbeheersplan

Sinds 1996 is er in Sint-Pieters-Leeuw een natuurbeheersplan voor de percelen langs de Oude Zuun. Sinds 2002 is er ook een natuurbeheersplan voor de uitbreiding langs Volsembroek. Die bestaande plannen vervielen vorig jaar, waardoor er een nieuw plan moest komen. Natuurpunt diende daar een aanvraag voor in bij het Agentschap Natuur en Bos. Het openbaar onderzoek loopt tot 15 mei. Daarbij kan al wie dat wil opmerkingen maken of bezwaren indienen. Op een infoavond over het nieuwe beheersplan bleek grote bezorgdheid te zijn.

“De eigenaars of pachters van landbouwpercelen zijn ongerust, omdat hun percelen ook deel uitmaken van het afgebakende gebied. Daarom vonden we als gemeente dat we alle agrarische gebieden moesten uitsluiten van het dossier, zodat het duidelijk is dat zij volledig gevrijwaard worden,” aldus burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Ook een beperkt aandeel woongebied en enkele goedgekeurde verkavelingen willen we schrappen. Zo zijn ook de bewoners van die kavels verzekerd van hun toekomst.”

De gemeente wil zich ook extra engageren naar de landbouwers toe, zegt schepen van Omgeving Bart Keymolen (cd&v): “We willen zorgen dat het mogelijk blijft voor de landbouwers om hun percelen, die in agrarisch gebruik zijn binnen het VEN- en Habitatrichtlijngebied, verder te blijven werken, aangezien ze nu al rekening houden met de strenge VEN- en Habitatrichtlijnen. Een overschrijving met beheersplan type 4 is hier niet wenselijk,” zegt hij.

De gemeente kreeg alvast een aantal schriftelijke garanties, bijvoorbeeld over de gegarandeerde toegankelijkheid van het natuurgebied en de verdere werking van het Gecontroleerd Overstroming Gebied (GOG) om wateroverlast in lager gelegen wijken te vermijden.