Scholen, politie en partners regio Zennevallei hernieuwen scholenprotocol

Het vorige scholenprotocol dat de gemeenten Halle, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw beklonken met hun partners dateert van 2017. Intussen is de maatschappij geëvolueerd en zijn er ook nieuwe problematische tendenzen die moeten worden aangepakt Het gaat daarbij onder andere om online pesten en sexting. “Dankzij het protocol is er een vast aanspreekpunt. Als school proberen we daarop in te zetten door vormingen aan te bieden aan de leerlingen uit de eerste graad, maar het is vooral goed om samen te werken met verschillende partners,” klinkt het. “Enkel door met elkaar in verbinding te staan, kunnen we op een georganiseerde en gestructureerde manier ook preventief te werk gaan en zaken meteen aanpakken,” aldus Directeur Operaties Wannes Monteyne.

