Centrum Strombeek-Bever wordt grote fietszone: “30 kilometer per uur en niet inhalen”

Met het instellen van de fietszone, komt de gemeente naar eigen zeggen tegemoet aan de vraag van vele inwoners. “We willen ervoor zorgen dat iedereen zich op een zorgeloze manier kan verplaatsen naar bestemmingen binnen het centrum en doorheen het centrum zelf. De fietszone wordt zodanig afgebakend dat ook de lokale verbindingen richting de centra erin vervat zitten. Binnen de fietszone is de snelheid beperkt tot 30 km/u én mag het gemotoriseerd verkeer de fietsers niet inhalen. We spreken van gemengd verkeer, waar iedereen op iedereen moet letten. Dit zal de veiligheid van de fietsers in het centrum verder verhogen en zal meer mensen aanzetten om de fiets te nemen”, zegt schepen van mobiliteit Philip Roosen.

Ondanks dat het mobiliteitsplan van Strombeek-Bever onder vuur ligt, gaat de gemeente ermee door. “Zoals bij de andere elementen van het mobiliteitsplan, zullen ook de fietszones op een later moment worden geëvalueerd”, aldus Roosen. “We bereiden ook de uitrol van de fietszone in het centrum van Grimbergen voor, zodat deze in voege kan gaan bij de start van het nieuwe schooljaar. De politie zal regelmatig handhaven op snelheid in de fietszones.”