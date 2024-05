Cannabisplantage opgerold nadat brandalarm afgaat: verschillende verdachten aangehouden

Vlakbij de voormalige Makro-site in Sint-Pieters-Leeuw is zaterdagmiddag een cannabisplantage opgerold in een voormalige bandencentrale. Daarbij zijn ook verschillende personen aangehouden. Dat bevestigt de lokale politie Zennevallei. Het gebouw werd verhuurd, de eigenaars waren niet op de hoogte van de activiteiten in het pand.