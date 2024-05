Werkzaamheden herinrichting Catala-site bijna van start

Bijna drie jaar geleden verfrommelden graafmachines de bekende papier- en kartonfabriek Catala. De site van 18 hectare was volledig verloederd, nadat in 2015 de boeken toe gingen en 83 werknemers hun job verloren. Vandaag is het hier zo goed als onherkenbaar, maar projectontwikkelaars Futurn en Odebrecht blazen een groot deel van de site binnenkort nieuw leven in. De eerste vergunningen voor de aanleg van een bedrijvenzone zijn binnen.

Met het nieuwe bedrijventerrein mikken ze op lokale bedrijven en KMO’s. “Dat kunnen schilders zijn, elektriciens of mensen die met lichte productie bezig zijn en een opslagruimte willen,” licht Frederik Baert van Futurn toe. “Ook privépersonen die bijvoorbeeld willen klussen aan hun eigen wagens zijn bijvoorbeeld welkom.”

Op het terrein komen twee gebouwen met elk twintig units. De aanleg van wegen, rioleringen en nutsleidingen kan binnen enkele maanden al starten. Uiteindelijk zullen enkel de oude directeurswoning, de fabriekshal en de iconische watertoren nog doen denken aan de zware industrie van toen. “Die willen we graag renoveren en een nieuwe functie geven die past binnen het project. We zijn daarvoor met heel wat bedrijven aan het praten, onder andere met brouwers. Zo zouden we ook de horeca een plek kunnen geven.”

De site wordt geen afgesloten plek. Er komen rustpunten en bankjes waar ook inwoners even kunnen genieten, en een voetweg naar het bos iets verderop.