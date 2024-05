Morgen is het zo ver: de finale van de vierde editie van de kookwedstrijd: Het Beste Souper. Dan zie je hier bij ons of Affligem, Galmaarden, Roosdaal, Halle, Sint-Pieters-Leeuw of Grimbergen de trofee mee naar huis neemt. 6 verenigingen gaan de strijd aan, zij kwamen als beste uit de voorrondes. Dit is alvast een voorsmaakje van de grote finale bij Brouwerij Palm in Steenhuffel.