Halse basiliek in de bloemen gezet voor Mariaprocessie

Het is 150 jaar geleden dat de Zwarte Madonna, het iconische Mariabeeld in de basiliek van Halle, werd gekroond in opdracht van paus Pius IX. Die plechtige kroning en de stoet die in 1874 uitging, vindt dit weekend opnieuw plaats in Halle. Voor de festiviteiten wordt ook de basiliek volledig versierd. “De versiering wordt een combinatie van natuurlijk materiaal zoals fluitenkruid, spirea en klassieke goed houdbare bloemen zoals lelies en orchideeën”, zegt bloemenkunstenaar Herman Van Dionant. “De stijl wordt eveneens een mooi huwelijk tussen klassiek en eigentijds.”

Herman en zijn team zijn al een tijdje bezig met de voorbereidingen. “De opdracht is veeleisend door de grote hoeveelheid bloemen én de houdbaarheid. De laatste jaren zijn warme lentedagen een normaal gegeven geworden. Dat vraagt om een nauwkeurigere selectie van materialen. Om het geheel zo licht mogelijk te maken zal de dominante kleur wit zijn met kleine accenten van geel en misschien wat blauw”, besluit Van Dionant.