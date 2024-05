Sint-Pieters-Leeuw organiseert oefenmomenten elektronisch stemmen

Vaarwel potlood en papier, welkom computer. Sint-Pieters-Leeuw stemt op 9 juni voor het eerst elektronisch. Om die overstap de dag zelf niet te groot te maken, organiseert de gemeente een hele week lang oefenmomenten. “Mensen denken vaak dat elektronisch stemmen niet makkelijk is, maar eigenlijk wijst het systeem zichzelf uit,” zegt maatschappelijk assistente Dorien Van Ransbeeck. “Je klikt de partij aan en alles wat je doet, moet je ter dubbelcheck nog eens bevestigen.” De eerste mensen die het elektronisch stemmen komen proberen, zijn alvast positief. “Het is eigenlijk poepsimpel,” klinkt het.

De beslissing om de overstap naar elektronisch stemmen te maken, kwam er vlak na de vorige verkiezingen in 2019. De gemeente onderzocht toen het prijskaartje om potlood en papier te vervangen door computers. “Tot onze verbazing was er geen meerkost,” zegt burgemeester Jan Desmeth. “Bij het stemmen op papier bedroegen de drukkosten voor alle stemformulieren in 2019 zo’n 50.000 euro. Voor dat geld huren we nu computers. Bovendien sparen we arbeidsuren uit, omdat er minder mensen nodig zijn in de telbureaus.”

In heel Halle-Vilvoorde wordt er nog maar in twaalf gemeenten op papier gestemd: in Meise, Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel, Linkebeek, Beersel en Drogenbos en in het overgrote deel van het Pajottenland.