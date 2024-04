Eindronde provinciaal voetbal: ontdek hier alle wedstrijden

Fenixx BeigHum kent z'n eerste tegenstander in de eindronde voor promotie naar derde nationale van het voetbal. Fenixx trekt naar Heikant Berlaar, de nummer vier uit de eerste provinciale in Antwerpen. Bij winst wacht volgende week een duel tegen Beveren of Koersel. Hieronder vind je een overzicht van alle reeksen.