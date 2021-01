Evaluatie zone 30 in Brussel: "Snelheid wordt gerespecteerd, maar meer handhaving nodig"

Twee weken na de invoering van de zone 30 in Brussel is er een eerste balans opgemaakt. Daaruit blijkt dat het merendeel van de chauffeurs zich aan de nieuwe snelheidslimiet houdt, maar is er bijkomende handhaving nodig.

Sinds twee weken mag je op de meeste plaatsen in Brussel nog maximaal 30 kilometer per uur rijden. De politie controleert intensief. "We hebben enerzijds het aantal camera's in Brussel verhoogd. Een aantal die niet functioneerden hebben we hersteld en er zijn extra trajectcontroles gekomen", zegt Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt. "Daarnaast zijn er het verwerkingsccentrum extra mensen bijgekomen zodanig dat de verwerking van de boetes ook kan volgen en de hele keten versterkt wordt."

Hoeveel mensen al een boete gekregen hebben de afgelopen twee weken en dus te snel reden, weten we nog niet. Voor het parket van Brussel is de opvolging alleszins een prioriteit. "We hebben al jaren een streng beleid en houden dat ook aan", zegt Jean-Marc Meilleur van het parket Brussel. "Als het nodig is zullen we nog strenger optreden op bepaalde tijdstippen en bepaalde plekken."

Uit metingen blijkt dat op de Mariemontkaai 97% van de chauffeurs de snelheid respecteert. Toch wil het Gewest nog meer inzetten op handhaving. Tegen eind maart moeten alle verkeersborden aangepast zijn, en er komen ook extra snelheidsdrempels. Het Gewest gaat de snelheidslimieten evalueren en mogelijk ook nog aanpassen.