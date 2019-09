Fondatel vestigde zich eind negentiende eeuw in Herne. Het was een bloeiend bedrijf waar ooit meer dan 100 mensen werkten, onder wie heel veel uit de streek. Maar met de verhuizing naar het Waalse Andenne viel in 2010 het doek over Fondatel Herne. Nu worden de gebouwen gesloopt om plaats te maken voor een honderdtal nieuwe woningen en een park.