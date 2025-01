Hanne Verbruggen loopt kaakbeenbreuk op na val op training: “Pijnstillers doen vrij goed hun werk”

Hanne Verbruggen viel afgelopen tijdens een training op haar gezicht en liep daarbij een kaakbeenbreuk op. “’s Morgens heb ik veel pijn”, zegt Verbruggen in een update op sociale media. “Gelukkig doen de pijnstillers wel vrij goed hun werk. Donderdag volgt een afspraak bij de specialist om te kijken of een operatie nodig is.” Hanne Verbruggen liep afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Parijs naar een knappe 19de plaats.