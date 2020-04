Halle-Vilvoorde blijft duurste plek om te wonen in Vlaanderen

De woningprijzen in Halle-Vilvoorde blijven de hoogste in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van Statbel. Een gesloten of halfopen woning kost hier gemiddeld 285.000 euro, een woning in open bebouwing 411.750 euro. Voor een appartement betaalde je in onze regio vorig jaar dan weer zo’n 210.000 euro.

Statbel baseert zich voor de cijfers op zo’n 13.000 vastgoedtransacties. Een halfopen of gesloten woning is in Halle-Vilvoorde daarmee 45.000 duurder dan het Vlaamse gemiddelde, een open bebouwing meer dan 80.000 euro duurder. De woningprijzen zijn in 2019 ook opnieuw wat duurder geworden. Alle woningtypes in Halle-Vilvoorde zijn het afgelopen jaar ongeveer 10.000 euro duurder geworden tegenover 2018.

In de top-10 van duurste gemeenten in Vlaanderen staan vijf gemeenten uit onze regio. Met een gemiddelde woningprijs van bijna 500.000 euro staat Wezembeek-Oppem op de 3de plaats. De wordt meteen gevolgd door Kraainem en Sint-Genesius-Rode. Verder vinden we in de top-10 ook Linkebeek en Overijse. Hoeilaart en Wemmel vallen net buiten de top-10.