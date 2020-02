Halle-Vilvoorde goed vertegenwoordigd in bekerfinale damesvolleybal

Zondag loopt het Sportpaleis in Antwerpen vol voor de finales van de beker van België in het volleybal. Bij de dames staan met Asterix Beveren en Hermes Oostende een ploeg uit het Waasland en een kustploeg tegenover elkaar. Ook onze regio zal goed vertegenwoordigd zijn in de damesfinale. Na acht jaar als assistent-coach is Gooikenaar Kris Vansnick sinds dit seizoen hoofdtrainer bij Beveren. Met Marlies Janssens uit Dilbeek, Britt Rampelberg uit Lennik en Anke Waelkens uit Halle spelen ook drie regiogenoten bij Beveren. Hoe leven zij toe naar de finale?

Asterix Beveren is een opleidingsproject dat zoveel mogelijk jonge Belgische talenten wil laten doorstromen naar de Yellow Tigers. De gemiddelde leeftijd van het team is amper 21 jaar. Daardoor hebben nog niet zoveel speelsters ervaring met een bekerfinale. Voor Britt en Anke is het de eerste keer. “Het is echt wel spannend,” aldus Britt, “Ik ben vroeger heel vaak gaan kijken naar die wedstrijden en het was echt een droom om daar zelf eens te staan.”

Volgens trainer Kris Vansnick wordt zondag een hoogdag: “Het is de enige wedstrijd in het damesvolley die live op tv komt. Sowieso is dit voor ons dus een hoogtepunt in het seizoen.” Met vijftien bekers is Asterix recordhouder bij de vrouwen in België. Toch haalde het team vorig jaar de finale niet. Er is dus één doel voor ogen zondag: “We hopen echt dat we de beker mee kunnen nemen naar Beveren,” aldus Britt uit Lennik.