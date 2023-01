Kandidaat-inspecteurs oefenen fysieke proeven in PIVO Asse

Voor het tweede jaar op rij is het minimumaantal kandidaat-inspecteurs bij de politie gehaald. Het afgelopen jaar volgden iets meer dan 1.650 rekruten een opleiding tot politie-inspecteur. En dat is goed nieuws want de politie kampt nog steeds met een historisch tekort aan personeel. Wij trokken vanochtend naar het PIVO in Asse voor de kennismaking met kandidaat-inspecteurs .

De politiezones in onze zone kampen al jaren met een structureel tekort. Daarom is belangrijk dat er jaarlijks voldoende kandidaten zich aanmelden om een opleiding tot politieagent te volgen. In het PIVO konden kandidaat-inspecteurs vandaag vrijwillig de fysieke proef inoefenen, voor velen een struikelblok. “Op die manier verhogen ze hun slaagkansen. Er zijn toch een twintigtal die zich op een maandagvoormiddag – wat geen evident uur is – hebben kunnen vrijmaken om te komen oefenen”, zegt instructeur Jelle Schotte.

In het PIVO zien ze dat de vele campagnes om agenten aan te trekken, eindelijk vruchten begint af te werpen. “Goede agenten groeien nog steeds niet aan de bomen, maar we zien opnieuw een stijgende lijn. We zien dat er meer mensen in opleiding zijn dan drie tot vier jaar geleden”, aldus Schotte.