Remco Evenepoel rijdt Ronde van Spanje: "Klaar om mijn titel te verdedigen"

De kogel is door de kerk: Remco Evenepoel rijdt de Ronde van Spanje. Dat laat de renner uit Schepdaal weten via sociale media. "Ik ben klaar om mijn titel te verdedigen."

Het gonsde de voorbije dagen al van de geruchten, die worden nu bevestigd door de renner zelf: Remco Evenepoel komt eind augustus aan de start van de Ronde van Spanje. “Ik ben klaar om mijn titel te verdedigen in de Vuelta. Ik kijk uit naar een nieuwe strijd op de prachtige Spaanse wegen”, klinkt het bij de renner uit Schepdaal.

Vorig jaar pakte Remco Evenepoel de eindzege in de Ronde van Spanje. Hij was toen de eerste Belg in 44 jaar die een grote wielerronde kon winnen. De Vuelta start op 26 augustus en komt op 17 september aan in Madrid.