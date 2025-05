Hond Bento verdrinkt in Zenne: “We willen iedereen waarschuwen voor de levensgevaarlijke situatie daar”

“Het was donderdagnamiddag rond 16 uur toen ik en mijn dochter Kirsten aan het wandelen waren met Bento en Balou”, zegt Sylvie. “We waren eerst naar de hondenweide gegaan en keerden daarna langs het wandelpad in de Dorent aan de Zenne in Eppegem terug. Bento en Balou waren aangelijnd, we hielden elk één leiband vast.” Dan loopt het fout.

“Bento gleed onverwachts van het pad, rechtstreeks het water in. Tussen het pad en het water is er geen afbakening en het wordt daar meteen gevaarlijk diep. We hebben alles gedaan om hem eruit te krijgen. De leiband sneed in onze handen, de stroming was veel te sterk. Uiteindelijk hebben we Bento er samen uit gehaald. Dat was erg moeilijk met die sterke stroming, bovendien weegt onze Bento ook zo’n 50 kilogram”, aldus Vanoutrieven.

Reanimeren

“Zijn tong hing uit zijn mond toen we hem op het droge trokken. Ik heb hem nog mond op mond proberen te reanimeren, maar het was te laat. Bento was overleden door het grote temperatuurverschil. We zijn hier kapot van. Onze hond Balou hadden we intussen vastgemaakt, zodat die ook niet in het water zou sukkelen”, vertelt Sylvie.

Het gezin wil iedereen waarschuwen voor de gevaarlijke situatie aan de Dorent. “Tussen het pad en het water is er geen afbakening”, zucht Sylvie. “Het pad lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Het is er meteen gevaarlijk diep naar het water toe en er staat een zeer sterke stroming.”

Intussen is het gemis bijzonder groot. “We mogen het lichaam van Bento terughalen en zullen hem laten cremeren. Onze Balou is ontroostbaar. Ze waren onafscheidelijk en sliepen ook bij mekaar. Het zijn labradors. Ze zijn samen opgegroeid en vijf jaar oud.”

Eén ding is zeker: het gezin zal nooit meer aan de Dorent wandelen. “Dat gaat emotioneel niet en het is er veel te gevaarlijk”, zegt Sylvie. “We hadden het pad aan de Dorent genomen omdat we op het ruiterpad door een ruiter zijn weggejaagd. Maar we houden onze honden altijd kort, ze doen niemand kwaad. Ik hoop met deze waarschuwing over de gevaarlijke situatie aan de Dorent dat andere hondeneigenaren van dit vreselijke leed worden bespaard.”