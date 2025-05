Pajottegem rouwt om sluiting Olympia: "Impact op de hele gemeenschap en ver daarbuiten"

De Christelijke vakbond zet alles op alles op een sluiting van Olympia alsnog tegen te gaan, maar maakt zich geen illusies. "het is duidelijk dat de directie al een tijd bezig is met de sluiting van de zuivelfabriek en de zaak niet wil laten aanslepen," stelt De Greef. Bijzonder pijnlijk voor de werknemers, die vaak al tientallen jaren in het bedrijf werken. "Olympia is een gekende fabriek, de meeste werknemers wonen ook in Pajottegem. Er zijn moeders, zonen en partners die er allemaal samen werken", aldus De Greef.

Burgemeester Kris Poelaert van Pajottegem noemt de zaak 'het slechtst mogelijke scenario'. "We wisten dat de directie een mededeling zou doen, maar we hadden toch gehoopt dat bijvoorbeeld het depot zou open blijven, zodat de tewerkstelling gegarandeerd zou blijven." Bijna 200 mensen verliezen nu hun baan. Zij mogen van de directie niet praten met de pers, "omdat eventuele extra vergoedingen waarschijnlijk zullen afhangen van ons gedrag," geeft een werknemer voorzichtig mee.

Maar de impact van de sluiting laat zich ook verder voelen. "De voedselbank van Gooik laat al weten dat dit een aderlating zal zijn wanneer ze geen producten van Olympia meer kunnen aanbieden," zegt De Greef.

Oplossingen zoeken

Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant reikt samen met de gemeente Pajottegem de hand naar de directie van Olympia. "We willen een oplossing zoeken voor de getroffen werknemers, en kijken onder andere naar de oprichting van een lokale hertewerkstellingscel. In een verhitte arbeidsmarkt en een regio met heel wat bekende bedrijven in de voedingsindustrie, liggen zeker opportuniteiten om de getroffen werknemers naar een nieuwe job te leiden," zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder Voka-KvK Vlaams-Brabant.